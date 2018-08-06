ФК "Урал" извинился перед болельщиками за старт сезона

Футбольный клуб "Урал" попросил прощения у своих болельщиков. Как передает корреспондент Накануне.RU, это случилось после проигранного домашнего матча с "Краснодаром".

Игра, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась победой гостей со счетом 2:1. Счет в матче открыл полузащитник уральцев Эрик Бикфалви, но во втором тайме голы Виктора Классона и Павла Мамаева принесли "Краснодару" волевую победу.

Таким образом, "Урал" потерпел два поражения подряд на старте сезона. Клуб находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

В команде поблагодарили болельщиков за поддержку.

"Приносим извинения за ужасный старт сезона. Футболисты приложат все усилия, чтобы уже в ближайших турах исправить турнирную ситуацию", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В ближайшую пятницу, 10 августа, "Урал" примет в Екатеринбурге московское "Динамо".