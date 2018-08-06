Около 900 туристов эвакуировали из-за землетрясения на индонезийских островах Гили

С индонезийских островов Гили, пострадавших от сильного землетрясения, эвакуировано около 900 человек.
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По данным местных властей, еще около 700 человек ждут эвакуации.
Напомним, магнитуда землетрясения на острове Ломбок составила 6,6. Сильные толчки также ощущались на Бали.
Российские туристы в результате стихии не пострадали.
К настоящему моменту число жертв землетрясения достигло 91 человека, сотни получили ранения, передает "Интерфакс".
Также сообщалось, что власти Индонезии отменили угрозу цунами для Ломбока.