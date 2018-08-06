Около 900 туристов эвакуировали из-за землетрясения на индонезийских островах Гили

С индонезийских островов Гили, пострадавших от сильного землетрясения, эвакуировано около 900 человек.

По данным местных властей, еще около 700 человек ждут эвакуации.

Напомним, магнитуда землетрясения на острове Ломбок составила 6,6. Сильные толчки также ощущались на Бали.

Российские туристы в результате стихии не пострадали.

К настоящему моменту число жертв землетрясения достигло 91 человека, сотни получили ранения, передает "Интерфакс".

Также сообщалось, что власти Индонезии отменили угрозу цунами для Ломбока.