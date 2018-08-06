На Южном Урале в ДТП погибли три человека

В Челябинской области столкнулись ВАЗ-2114 и Peugeot 207. Три человека погибли, трое госпитализированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла накануне вечером на 6 километре автодороги Магнитогорск – поселок Желтинский. Водитель ВАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой.

В результате ДТП пассажиры ВАЗа две женщины и мужчина погибли на месте. Оба водителя и пассажир иномарки 5-летний ребенок доставлены в больницу.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.