В Абхазии сообщили о снижении доли российской финансовой помощи

Доля помощи России в бюджете Абхазии сократилась с 75% до 50%. Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета республики, сообщил министр экономики республики Адгур Ардзинба.

В интервью РИА Новости он напомнил, что три четверти абхазского бюджета наполнялись за счет России еще в 2013 году. По словам министра, в будущем республика "надеется выйти на приемлемый уровень самофинансирования".

Россия признала независимость Абхазии в августе 2008 года. В 2015 году президент России Владимир Путин принял решение не сокращать финансовую помощь Абхазии.

Изначально финансирование программ развития Абхазии на 2015 год предполагало выделение около 4 млрд рублей, но после подписания нового договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве" эта сумма была увеличена на 5 млрд, то есть более, чем в два раза.