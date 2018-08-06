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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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Новости
06.08.2018 08:24 Мск (10:24 Екб)
экономика | В бывшем СССР
В Абхазии сообщили о снижении доли российской финансовой помощи
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(2006) | Фото

Доля помощи России в бюджете Абхазии сократилась с 75% до 50%. Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета республики, сообщил министр экономики республики Адгур Ардзинба.
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В интервью РИА Новости он напомнил, что три четверти абхазского бюджета наполнялись за счет России еще в 2013 году. По словам министра, в будущем республика "надеется выйти на приемлемый уровень самофинансирования".

Россия признала независимость Абхазии в августе 2008 года. В 2015 году президент России Владимир Путин принял решение не сокращать финансовую помощь Абхазии.

Изначально финансирование программ развития Абхазии на 2015 год предполагало выделение около 4 млрд рублей, но после подписания нового договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве" эта сумма была увеличена на 5 млрд, то есть более, чем в два раза.

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06.08.2018 08:24 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:24 Екб

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В Абхазии сообщили о снижении доли российской финансовой помощи
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