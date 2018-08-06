Решетников и Кобылкин обсудили шахтные провалы в Березниках. Правкомиссия возобновит работу

в этот день
06.08.18
11:03
В Екб.13:03
"Ютэйр" назвал причину крушения Ми-8 в Красноярском крае
"Оценка власти – отвратительно": Североуральск митинговал из-за "водного ЧП"
У здания Пенсионного фонда в Калуге прогремел взрыв
Главное
В Минэкономразвития предложили повысить тарифы ЖКХ

Тема дня
США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
СБУ расследует уголовное дело против Порошенко
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4675



Новости
06.08.2018 08:23 Мск (10:23 Екб)
общество | Пермский край
Решетников и Кобылкин обсудили шахтные провалы в Березниках. Правкомиссия возобновит работу
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2007) | Фото: 1tv.ru

Работа правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии в Березниках возобновит свою работу. Об этом договорились губернатор Пермского края Максим Решетников и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин на встрече в пятницу.

Читайте также:

Правительственная комиссия, напомним, была создана в 2007 г., ее возглавил министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев. На заседаниях рассматривались вопросы переселения людей из зоны провала грунта, вызванного затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, а также мониторинг ситуации.

Устранение последствий техногенной аварии в Березниках и работа правкомиссии стали основными вопросами, обсуждавшимися на встрече губернатора Прикамья и главы Минприроды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Стороны согласились, что для эффективного решения задач по ликвидации последствий аварии необходимо возобновить работу комиссии в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

Также стороны обсудили вопросы, связанные с изменениями Лесного кодекса, а также реализуемый в настоящее время в Прикамье пилотный проект "Умный лес".

Напомним, по итогам прошлого заседания комиссии, в мае 2017 г., Пермский край получил государственную субсидию в размере 1,25 млрд рублей на переселение березниковцев из зоны техногенной аварии.

Другие новости по темам: Максим Решетников, Дмитрий Кобылкин,
06.08.2018 08:23 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
10:23 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.07.2018 11:30 Мск
КРПК ищет подрядчика для строительства трех домов в Березниках

Ранее 08.05.2018 08:59 Мск
КРПК расторгла договор с подрядчиком второй очереди строительства ЖК "Любимов" в Березниках

Ранее 09.11.2017 15:59 Мск
Жителей Березников переселят из зоны техногенной аварии к 2020 году

Ранее 02.11.2017 11:26 Мск
В Прикамье выполнена годовая программа по переселению жителей Березников из зоны техногенной аварии

Ранее 24.10.2017 10:30 Мск
Больше ста семей получили ключи от квартир в ЖК "Любимов" в Березниках

Ранее 29.09.2017 15:52 Мск
Строительство третьей очереди ЖК "Любимов" в Березниках начнется до конца года

Ранее 10.08.2017 16:27 Мск
Для строительства второй очереди ЖК "Любимов" в Березниках выбраны подрядчики

Ранее 25.07.2017 09:30 Мск
Конкурс на строительство домов второй очереди для переселенцев из Березников объявлен повторно

Ранее 29.05.2017 11:00 Мск
В Прикамье объявлен конкурс на строительство домов второй очереди для переселенцев из Березников

Ранее 26.05.2017 15:15 Мск
На переселение жителей Березников выделят 1,25 млрд из федерального бюджета

Ранее 03.05.2017 09:35 Мск
Решетников проинспектировал строительство микрорайона в Березниках для жителей домов в зоне провала

Ранее 15.02.2017 08:37 Мск
Глава Прикамья прибыл в Березники: встретится с властями и жителями "формальдегидных" домов








Добавить комментарий:

Решетников и Кобылкин обсудили шахтные провалы в Березниках. Правкомиссия возобновит работу
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+