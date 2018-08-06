Решетников и Кобылкин обсудили шахтные провалы в Березниках. Правкомиссия возобновит работу

Работа правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии в Березниках возобновит свою работу. Об этом договорились губернатор Пермского края Максим Решетников и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин на встрече в пятницу.

Правительственная комиссия, напомним, была создана в 2007 г., ее возглавил министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев. На заседаниях рассматривались вопросы переселения людей из зоны провала грунта, вызванного затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, а также мониторинг ситуации.

Устранение последствий техногенной аварии в Березниках и работа правкомиссии стали основными вопросами, обсуждавшимися на встрече губернатора Прикамья и главы Минприроды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"Стороны согласились, что для эффективного решения задач по ликвидации последствий аварии необходимо возобновить работу комиссии в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

Также стороны обсудили вопросы, связанные с изменениями Лесного кодекса, а также реализуемый в настоящее время в Прикамье пилотный проект "Умный лес".

Напомним, по итогам прошлого заседания комиссии, в мае 2017 г., Пермский край получил государственную субсидию в размере 1,25 млрд рублей на переселение березниковцев из зоны техногенной аварии.