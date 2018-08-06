В Екатеринбурге сгорел арендованный коттедж: есть погибший

В Екатеринбурге сегодня ночью сгорел коттедж. Погиб один человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в первом часу ночи поступил сигнал о пожаре в коллективном саду на улице Начдива Онуфриева. Сгорела кровля, также огнем повреждена внутренняя отделка стен садового дома.

В тушении были задействованы шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3 часа 50 минут по местному времени.

Известно, что сгоревший дом сдавался посуточно и его арендовала компания молодых людей. Когда начался пожар, почти все выскочили на улицу, но один не успел. В результате парень сгорел заживо.

Причина возгорания сейчас устанавливается.