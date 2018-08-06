Прибыль "Русала" во втором квартале упала на треть

Чистая прибыль компании "Русал" по итогам второго квартала 2018 г. составила $218 млн, что на 31% меньше, чем в первом квартале текущего года.

Также во втором квартале снизилась выручка компании: с $2,74 млрд до $2,25 млрд, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на отчет компании. При этом результаты за полугодие улучшились: общая выручка выросла на 4,9% до $4 997 млн, EBITDA выросла до $1 124 млн.

Прибыль компании в первом полугодии составила $952 млн, в аналогичном периоде 2017 г. "Русал" получил $470 млн.

Добавим, что введение санкций OFAC отразилось на объемах реализации алюминия: в первом полугодии они сократились с 941 тыс. т до 869 тыс. т.

Напомним, в апреле Минфин США ввёл санкции против российских миллиардеров и официальных лиц, а также компаний. В список попал "Русал". В конце того же месяца департамент американского Минфина выдвинул условие для снятия санкций с российской компании — отказ основного акционера Олега Дерипаски от контроля над алюминиевой компанией.