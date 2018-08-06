Голодающего в Лабытнанги украинского режиссера Олега Сенцова посетил священник

Украинского режиссера Олега Сенцова, который в Лыбатнинги отбывает наказание за подготовку терактов в Крыму, посетил иерей Богдан Василюк, который служит в храме Георгия Победоносца и окормляющий исправительные учреждения Ямала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления ФСИН.

Отец Богдан спросил, как здоровье Сенцова. Тот ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет. Священник предложил побеседовать без свидетелей или исповедоваться, однако режиссер отказался.

Напомним, в 2016 г. суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 г. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить 64 украинских "политзаключенных". С просьбой прекратить голодовку к нему обращалась Ксения Собчак, а также более 50 украинских деятелей культуры. Отметим, что недавно Сенцов упрекнул киевские власти в том, что они "закончили активную кампанию поддержки украинских политзаключенных".