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03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
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Новости
06.08.2018 08:08 Мск (10:08 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Голодающего в Лабытнанги украинского режиссера Олега Сенцова посетил священник
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Олег Сенцов, режиссер (2015) | Фото:infosmi.net

Украинского режиссера Олега Сенцова, который в Лыбатнинги отбывает наказание за подготовку терактов в Крыму, посетил иерей Богдан Василюк, который служит в храме Георгия Победоносца и окормляющий исправительные учреждения Ямала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления ФСИН.
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Отец Богдан спросил, как здоровье Сенцова. Тот ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет. Священник предложил побеседовать без свидетелей или исповедоваться, однако режиссер отказался.

Напомним, в 2016 г. суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 г. В середине мая он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить 64 украинских "политзаключенных". С просьбой прекратить голодовку к нему обращалась Ксения Собчак, а также более 50 украинских деятелей культуры. Отметим, что недавно Сенцов упрекнул киевские власти в том, что они "закончили активную кампанию поддержки украинских политзаключенных".

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06.08.2018 08:08 Мск | Лабытнанги | Михаил Лукашкин
10:08 Екб

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Голодающего в Лабытнанги украинского режиссера Олега Сенцова посетил священник
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