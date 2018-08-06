В Кургане прокуратура направила в суд 25 исков в защиту жилищных прав сирот

Курганская прокуратура за 6 месяцев этого года направила в суд 25 исков с требованием защитить жилищные права детей-сирот - все они удовлетворены.

Так, в начале августа Курганский горсуд обязал администрацию города предоставить молодому человеку, оставшемуся без попечения родителей, благоустроенное жилье, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Зауралья.

Было установлено, что мать и отец юноши лишились родительских прав, когда ребенку исполнилось 12 лет. В связи с этим несовершеннолетнего включили в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. В январе этого года молодому человеку исполнилось 18 лет, однако квартиру ему так и не дали. Сейчас через суд права молодого человека восстановлены.