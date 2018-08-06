В Кургане прокуратура направила в суд 25 исков в защиту жилищных прав сирот

в этот день
06.08.18
11:03
В Екб.13:03
"Ютэйр" назвал причину крушения Ми-8 в Красноярском крае
"Оценка власти – отвратительно": Североуральск митинговал из-за "водного ЧП"
У здания Пенсионного фонда в Калуге прогремел взрыв
Главное
В Минэкономразвития предложили повысить тарифы ЖКХ

Тема дня
США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
СБУ расследует уголовное дело против Порошенко
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4675

В Кургане прокуратура направила в суд 25 исков в защиту жилищных прав сирот
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Апельсин, жилье, дольщики, долгострой, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

Курганская прокуратура за 6 месяцев этого года направила в суд 25 исков с требованием защитить жилищные права детей-сирот - все они удовлетворены.
Читайте также:

Так, в начале августа Курганский горсуд обязал администрацию города предоставить молодому человеку, оставшемуся без попечения родителей, благоустроенное жилье, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Зауралья.

Было установлено, что мать и отец юноши лишились родительских прав, когда ребенку исполнилось 12 лет. В связи с этим несовершеннолетнего включили в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. В январе этого года молодому человеку исполнилось 18 лет, однако квартиру ему так и не дали. Сейчас через суд права молодого человека восстановлены.

Другие новости по темам: Курган, прокуратура, жилищные права, жилье, дети-сироты, иск, суд
06.08.2018 07:59 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
09:59 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Кургане прокуратура направила в суд 25 исков в защиту жилищных прав сирот
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+