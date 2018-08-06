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от издателя  |  комментариев: 3


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Для Шарташского лесопарка в Екатеринбурге разработали информационные стенды с wi-fi
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Шарташский лесопарк, информационный стенд (2018) | Фото: facebook.com/Артур Зиганшин

Для екатеринбургского Шарташского лесопарка разработали навигационные стенды. Об этом сообщил в Facebook директор парка Артур Зиганшин, передает корреспондент Накануне.RU
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Стенды пешеходной навигации представляют собой информационный сенсорный экран с указателями направления движения и картой парка. Также стенды имеют систему датчиков для слабовидящих людей, кнопку экстренного реагирования "гражданин-полиция", точку доступа "wi-fi" и USB-розетки.

Кроме того, директор парка опубликовал фотографии скамеек, которые могут появиться в лесопарке. Артур Зиганшин уточнил, что это лишь один из возможных вариантов. Однако жители города раскритиковали такую идею в комментариях.

информационный стенд(2018)|Фото: facebook.com/Артур Зиганшин

"Наверное, дорого. Мне кажется, что надо что-нибудь попроще, антивандальней, устойчивей к нашей погоде", - пишет один из подписчиков.

Многие посчитали, что такие скамейки будут долго сохнуть после дождя, а сама конструкция больше подойдет для открытых пространств, нежели для парка.

Шарташский лесопарк(2018)|Фото: facebook.com/Артур Зиганшин

Отметим, что недавно проект Шарташского лесопарка был одобрен на общественных слушаниях. На территории парка предполагается создание велодорожек, спортивных и детских площадок. Согласно проекту, лесопарк будет разделен на несколько зон. Например, в зоне активного отдыха разместят беседки, в зоне детского отдыха - площадки для игр, а в спортивно-оздоровительной зоне появятся площадки для мини футбола и тенниса.

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06.08.2018 07:58 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:58 Екб

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Для Шарташского лесопарка в Екатеринбурге разработали информационные стенды с wi-fi
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