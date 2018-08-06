Челябинское УФАС выявило нарушения в аукционе по ремонту плотины с ценой 237 млн рублей

УФАС потребовало от администрации Кусы устранить нарушения в аукционе по ремонту плотины с начальной ценой 237 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство пожаловали компании из Самары и Сочи. Были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе. УФАС рассмотрев жалобы, выдало заказчику предписание об устранении нарушения законодательства о контрактной системе, направленное на продолжение процедуры определения подрядчика.

В частности, мэрия должна установить обязанность подрядчика предоставлять информацию обо всех соисполнителях и субподрядчиках, установить ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также исключить положение о продлении срока исполнения обязательств по контракту.

Администрация должна исполнить предписание до 24 августа. Кроме того, в отношении должностного лица заказчика будет возбуждено административное дело.