Над Сургутом пролетел метеорит

Жители Югры засняли пролетевший над Сургутом метеорит, который сгорел в атмосфере, передает корреспондент Накануне.RU.

Кадры выложили, в частности, автомобилисты, ехавшие по трассе Нефтеюганск – Сургут. "Падение" произошло 4 августа.

О приземлении и разрушениях ничего не сообщалось, вероятно, болид сгорел, не долетая до поверхности Земли.

Добавим, что сейчас уже можно наблюдать метеорный поток Персеиды, пик которого придется на 11-13 августа.Звездный дождь образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля. В пиковые ночи можно наблюдать до 60 падающих звезд в час.