Болтон заявил, что США не причастны к покушению на президента Венесуэлы

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не причастны к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, 4 августа во время выступления Мадуро на площади прогремел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. Власти страны расценили это как покушение на президента, обвинив правые силы при поддержке президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, который, в свою очередь, категорически открестился от подобных обвинений.

Инцидент прокомментировали в Белом доме

"Могу заверить, что правительство США никак не участвовало в этом", - заявил Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News, на который ссылается "Интерфакс".

Напомним, ранее Национальный союз работников печати Венесуэлы сообщил о задержании 11 журналистов после покушения на президента страны.