Стали известны дата и место прощания с убитым в ЦАР режиссером Расторгуевым

Похороны погибшего в Центральноафриканской республике (ЦАР) режиссера Александра Расторгуева состоятся в Москве 7 августа. Об этом написал в Facebook его коллега Павел Костомаров.

Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах".

Ранее в МИД рассказали, что российские журналисты, погибшие в Африке, поехали туда под видом туристов. При себе у них были просроченные пресс-карты.

Местное СМИ сообщило о похищении и допросе россиян перед убийством. В МИД России эту информацию не подтвердили.

Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР российских журналистов.