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03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Пора выровнять оплату труда врачей в богатых и бедных регионах" Курганская область находится на 81 месте среди регионов России по нехватке медицинских кадров: 29,3 человек на 10 тыс. населения, что почти в два раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Потребность в кадрах в регионе составляет около 500 человек. О проблемах в сфере здравоохранения Зауралья Накануне.RU рассказал член Общественного совета при департаменте здравоохранения области Олег Кобяков.
06.08.2018
общество ;
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Стали известны дата и место прощания с убитым в ЦАР режиссером Расторгуевым
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коллаж, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко (2018) | Фото: Накануне.RU

Похороны погибшего в Центральноафриканской республике (ЦАР) режиссера Александра Расторгуева состоятся в Москве 7 августа. Об этом написал в Facebook его коллега Павел Костомаров.
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Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах".

Ранее в МИД рассказали, что российские журналисты, погибшие в Африке, поехали туда под видом туристов. При себе у них были просроченные пресс-карты.

Местное СМИ сообщило о похищении и допросе россиян перед убийством. В МИД России эту информацию не подтвердили.

Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР российских журналистов.

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06.08.2018 07:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:50 Екб

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Ранее 03.08.2018 13:26 Мск
МИД РФ: Целью нападения на журналистов в ЦАР было ограбление

Ранее 03.08.2018 11:50 Мск
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Ранее 02.08.2018 10:25 Мск
Захарова: Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

Ранее 02.08.2018 08:16 Мск
Африканское СМИ сообщило о похищении и допросе российских журналистов перед убийством

Ранее 01.08.2018 13:07 Мск
Тела убитых в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа

Ранее 01.08.2018 11:39 Мск
В МИД России заявили, что погибшие в Африке журналисты отправились туда под видом туристов

Ранее 01.08.2018 10:29 Мск
Нападение на российских журналистов в ЦАР совершили десять человек "в тюрбанах"

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Один из убитых в ЦАР - журналист Орхан Джемаль

Ранее 31.07.2018 18:44 Мск
В ЦАР убиты, предположительно, трое россиян. У двоих были пресс-карты "Известий"








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Стали известны дата и место прощания с убитым в ЦАР режиссером Расторгуевым
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