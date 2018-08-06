НДС не дает клиникам обновить технику

Переход на новый классификатор медицинских изделий привел к повышению ставки НДС технику, которая ранее облагалась по льготной ставке. Из-за этого медицинские учреждения не могут закупать новую высокотехнологичную продукцию, говорится в обращении производителей и дистрибуторов медтехники в Правительство РФ.

Читайте также: В Минэкономразвития предложили учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ

Классификатор ОКПД-2 вместо льготной ставки 0% или 10% ввел ставку 18% для томографов, электрокардиографов, аппаратов ультразвуковой диагностики, кардиостимуляторов, лазеров, сообщают "Ведомости". Новые коды присваиваются изделиям, которые появились на рынке после 2017 г.

Поставщики не могут вывести на рынок новую, более совершенную с технологической точки зрения продукцию. Цены на нее увеличиваются и она становится менее конкурентоспособной, отмечают производители.

Письмо с просьбой пересмотреть условия налогообложения направлено руководителям Минфина, Минздрава и Минэкономразвития.

Как сообщало Накануне.RU, принято решение о повышении ставки НДС с 2019 г. до 20%.