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03.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Пора выровнять оплату труда врачей в богатых и бедных регионах" Курганская область находится на 81 месте среди регионов России по нехватке медицинских кадров: 29,3 человек на 10 тыс. населения, что почти в два раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Потребность в кадрах в регионе составляет около 500 человек. О проблемах в сфере здравоохранения Зауралья Накануне.RU рассказал член Общественного совета при департаменте здравоохранения области Олег Кобяков.
06.08.2018
общество ;
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Новости
06.08.2018 07:42 Мск (09:42 Екб)
политика
НДС не дает клиникам обновить технику
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ангиограф медицина больница рентген (2012) | Фото: endo-vascular.ru

Переход на новый классификатор медицинских изделий привел к повышению ставки НДС технику, которая ранее облагалась по льготной ставке. Из-за этого медицинские учреждения не могут закупать новую высокотехнологичную продукцию, говорится в обращении производителей и дистрибуторов медтехники в Правительство РФ.

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Поставщики не могут вывести на рынок новую, более совершенную с технологической точки зрения продукцию. Цены на нее увеличиваются и она становится менее конкурентоспособной, отмечают производители.

Письмо с просьбой пересмотреть условия налогообложения направлено руководителям Минфина, Минздрава и Минэкономразвития.

Как сообщало Накануне.RU, принято решение о повышении ставки НДС с 2019 г. до 20%.

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06.08.2018 07:42 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:42 Екб

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НДС не дает клиникам обновить технику
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