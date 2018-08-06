Стало известно на ремонт каких сетей "Водный союз" потратит 450 млн рублей, выделенных из бюджета Кургана

В "Водном союзе" определились с теми объектами водопроводных сетей, которые будут полностью модернизированы в течение ближайших трех лет на деньги городской субсидии в размере 450 млн рублей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, деньги будут выделены с 2019 по 2021 год.

Всем известно, что сегодня водопроводные сети в Кургане изношены на 90% - их не меняли с советских времен. Сейчас на средства субсидии коммунальщики смогут повысить надежность коммуникаций и улучшить качество воды.

Ранее председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, общаясь с журналистами на одном из ремонтируемых участков, отметил, что "Водный союз" будет получать каждый год (с 2019 по 2021 - прим. ред.) не менее 150 млн рублей.

"Мы разработали перечень мероприятий, которые войдут в инвестиционную программу компании и на которые будут потрачены эти деньги", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Отремонтируют магистральный водопровод протяженностью почти 2 км по улице Максима Горького от "Зауральских напитков" до улицы Красина с переходом через Володарского на Советскую и до Пролетарской. Главный инженер "Водного союза" Владимир Шаляпин отметил, что этот водопровод питает центр Кургана, а также микрорайоны Восточный и Рябково.

"Он находится в крайне ветхом состоянии, количество аварийных ситуаций на нем растет каждый год", - отметил Шаляпин.

Модернизируют также водопровод протяженностью 1 км по улице Акмолинская от Куртамышской до Южной. Отремонтируют также водопровод в Кулацком поселке от улицы Глинки до Белинского.

Будет отремонтирован напорный коллектор протяженностью 1,6 км от улицы Коли Мяготина у дома №49 до коллектора, расположенного в Северном поселке - эта линия проходит через железнодорожные пути и в настоящий момент также находится в крайне аварийном состоянии.

Отремонтируют и напорный коллектор протяженностью 2,75 км на улице Омской от автосалона "Ford" до очистных сооружений канализации, отремонтируют многострадальный коллектор, где каждый год происходят аварии и перекрывают дорогу, на улице Куйбышева на участке от Пролетарской до Дрожжзавода.