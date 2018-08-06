Синдзо Абэ выразил желание встретиться лично с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за личный диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, своё намерение он объяснил необходимостью решения проблемы северокорейской ракетно-ядерной программы, а также проблемы похищенных японских граждан.

"Мне необходимо будет встретиться лицом к лицу с председателем Ким Чен Ыном и вести с ним диалог", — заявил Абэ на пресс-конференции в Хиросиме.

Глава правительства Японии также выразил уверенность, что такой диалог поможет созданию "новых японско-северокорейских отношений".

Напомним, вопрос денуклеризации Корейского полуострова был поднят во время исторической встречи лидера Северной Кореи с президентом США Дональдом Трампом 12 июня в Сингапуре.



Ким Чен Ын и Дональд Трамп