Синдзо Абэ выразил желание встретиться лично с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за личный диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, своё намерение он объяснил необходимостью решения проблемы северокорейской ракетно-ядерной программы, а также проблемы похищенных японских граждан.
"Мне необходимо будет встретиться лицом к лицу с председателем Ким Чен Ыном и вести с ним диалог", — заявил Абэ на пресс-конференции в Хиросиме.
Глава правительства Японии также выразил уверенность, что такой диалог поможет созданию "новых японско-северокорейских отношений".
Напомним, вопрос денуклеризации Корейского полуострова был поднят во время исторической встречи лидера Северной Кореи с президентом США Дональдом Трампом 12 июня в Сингапуре.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп