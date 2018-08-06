В Венесуэле задержали 11 журналистов после покушения на Мадуро

Национальный союз работников печати Венесуэлы сообщил о задержании журналистов после предполагаемого покушения на президента страны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 августа во время выступления главы государства Николаса Мадуро на площади прогремел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. Власти страны расценили инцидент как покушение на президента, обвинив в этом правые силы при поддержке президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, который, в свою очередь, категорически открестился от подобных обвинений.

По информации венесуэльского Национального союза работников печати, после произошедшего были "необоснованно задержаны" 11 журналистов, некоторые из них были избиты и ограблены.

"Мы осуждаем такие действия и требуем наказать ответственных за такое нарушение права на информацию", — говорится на странице профсоюза в Twitter.