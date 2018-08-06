В Минэкономразвития предложили учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ

Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило повысить на два процентных пункта тарифы ЖКХ с учётом роста налога на добавочную стоимость (НДС).

Напомним, подписанный президентом России Владимиром Путиным на этой неделе закон предполагает повышение НДС с 18 до 20%. При этом предусматривается сохранение пониженных ставок для соцтоваров и межрегиональных воздушных перевозок.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МЭР, предложение повысить коммунальные тарифы объясняется риском ухудшения финансового состояния ресурсоснабжающих организаций. При этом подчёркивается, что сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастёт лишь величина налога, включённого в платёж.

По мнению гендиректора ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексея Макрушина, убытки ресурсоснабжающих организаций могут достичь 100 млрд рублей, если предлагаемая мера не будет введена.

В свою очередь, профессор ВШЭ Сергей Сиваев отметил, что потребителю "придётся платить больше", однако повышение тарифов ЖКХ "было ожидаемым", поскольку относится к неподконтрольным расходам коммунальных предприятий.