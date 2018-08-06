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политика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


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06.08.2018
общество ;
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Новости
06.08.2018 06:15 Мск (08:15 Екб)
общество | В России
В Минэкономразвития предложили учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ
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тариф, ЖКХ, счетчик, коммунальная плата, коммуналка (2016) | Фото: 1ul.ru

Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило повысить на два процентных пункта тарифы ЖКХ с учётом роста налога на добавочную стоимость (НДС).

Напомним, подписанный президентом России Владимиром Путиным на этой неделе закон предполагает повышение НДС с 18 до 20%. При этом предусматривается сохранение пониженных ставок для соцтоваров и межрегиональных воздушных перевозок.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МЭР, предложение повысить коммунальные тарифы объясняется риском ухудшения финансового состояния ресурсоснабжающих организаций. При этом подчёркивается, что сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастёт лишь величина налога, включённого в платёж.

По мнению гендиректора ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексея Макрушина, убытки ресурсоснабжающих организаций могут достичь 100 млрд рублей, если предлагаемая мера не будет введена.

В свою очередь, профессор ВШЭ Сергей Сиваев отметил, что потребителю "придётся платить больше", однако повышение тарифов ЖКХ "было ожидаемым", поскольку относится к неподконтрольным расходам коммунальных предприятий.

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06.08.2018 06:15 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
08:15 Екб

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В Минэкономразвития предложили учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ
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