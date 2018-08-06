Российское посольство обвинило Госдеп США в "мегафонной дипломатии"

Посольство РФ в Вашингтоне, комментируя информацию о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова в Госдепартамент, выразило сожаление о "мегафонной дипломатии" Штатов.

Как передаёт "РИА Новости", в ведомстве заявили, что вызов российского представителя связан с обвинениями Москвы в "агрессивном вмешательстве" в американские внутренние дела.

"О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе? — выразили недоумение в диппредставительстве.

В посольстве также напомнили, что в течение последних двух лет российские дипломаты "неоднократно и на всевозможных уровнях" доказывали "абсолютную несостоятельность" подобных обвинений, доказательств которым приведено не было.

"Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к "мегафонной дипломатии", — добавили в диппредставительстве, призвав американскую сторону сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений Москвы и Вашингтона.