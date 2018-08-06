СМИ: Республиканцы скептично настроены в отношении антироссийских санкций

Многие представители республиканской партии США скептично настроены в отношении ужесточения санкций в отношении России.

Такие выводы делает издание The Hill после интервью с несколькими сенаторами от "слонов". "Очевидно, что мы хотим изменений в поведении (России — прим. ред.), не так ли? Мы причинили много боли, но до сих пор нет никаких изменений", — заявил председатель комитета по иностранным делам Роберт Коркер. Издание напоминает, что еще месяц назад политик заявлял, что Конгресс примет законопроект об ужесточении антироссийских ограничительных мер еще до ноябрьских выборов, однако с тех пор он растерял свою уверенность. Коркер заявил, что сенаторы хотят предотвратить вмешательство России в выборы, но не уверены, каким образом можно этого добиться.

Тем временем, сенатор Майк Раундс говорит, что законодатели пытаются выбрать наиболее подходящую тактику в отношении Москвы. А глава банковского комитета Сената США Майк Крапо не уверен в том, что санкции — наиболее подходящий метод в сложившейся ситуации. Он считает, что необходимо сосредоточится на расследовании о вмешательстве в выборы в США.

Подобная позиция и у конгрессмена Тима Скотта, который намерен поддержать законопроект о санкциях в случае, если посчитает его "полезным", однако не уверен в том, что это произойдет. Он не уверен в том, что законодательные механизмы позволят "достичь максимального влияния на поведение России".

В то же время некоторые из сенаторов уверены в том, что антироссийские санкции необходимы. Так, Марко Рубио говорит, что речь идет не о том, чтобы голосовать против законопроекта о санкциях, но о принятии "правильных санкций", сообщает РИА "Новости".

Напомним, 2 августа члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. Сообщается, что санкции коснутся политиков и бизнесменов.

Как сообщало Накануне.RU, американские сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.