Стивен Сигал выразил "очень серьёзное" отношение к своему назначению в МИД РФ

Американский актёр Стивен Сигал заявил, что крайне серьёзно относится к своей новой должности в Министерстве иностранных дел России.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, получивший в 2016 году гражданство РФ артист был назначен спецпредставителем МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В его задачи будет входить содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов. Данная должность не предполагает денежного вознаграждения.

По словам Сигала, для него это честь, которой он "глубоко польщён" и к которой относится "очень серьёзно".

"Надеюсь, мы сможем стремиться к миру, гармонии и позитивным результатам в мире", — написал он в Twitter.