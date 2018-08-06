Стивен Сигал выразил "очень серьёзное" отношение к своему назначению в МИД РФ

Американский актёр Стивен Сигал заявил, что крайне серьёзно относится к своей новой должности в Министерстве иностранных дел России.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, получивший в 2016 году гражданство РФ артист был назначен спецпредставителем МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В его задачи будет входить содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов. Данная должность не предполагает денежного вознаграждения.
По словам Сигала, для него это честь, которой он "глубоко польщён" и к которой относится "очень серьёзно".
"Надеюсь, мы сможем стремиться к миру, гармонии и позитивным результатам в мире", — написал он в Twitter.
I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.— Steven Seagal (@sseagalofficial) 5 августа 2018 г.
I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.
I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ