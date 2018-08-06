В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение объявлено в Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, причина тому - погодные условия. Так, 6 августа с прохождением атмосферных фронтов в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный. При этом ожидается шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.

По словам спасателей, есть вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем. Также может произойти аварийное отключение систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества автоаварий, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.