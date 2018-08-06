В Смоленской области утонули три ребенка из одной семьи

В городе Велиж Смоленской области, в реке Западная Двина, утонули три ребенка из одной семьи.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 5 августа около 20:30 из воды были подняты тела трёх детей: девочки 2006 года рождения, мальчиков 2007 и 2008 годов рождения.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По предварительным данным, сестра и два брата самостоятельно ушли на речку купаться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Следователи изучат условия проживания и воспитания детей в семье.

Напомним, в июле в Астраханской области в результате опрокидывания лодки утонули трое детей. Местный житель на лодке перевозил девятерых детей на противоположный берег возле села Калинино - внезапно лодка опрокинулась и дети упали в воду. Шестерым из них удалось спастись.