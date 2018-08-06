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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
06.08.2018 03:33 Мск (05:33 Екб)
экономика | В России
В России зафиксирован рост средней зарплаты
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деньги кошелек (2011) | Фото:

В России выросла среднемесячная заработная плата.
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Об итогах полугодия сообщили в Росстате. Показатель вырос до 42,5 тыс. руб. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда среднемесячная начисленная заработная плата составляла 38 тыс. руб.

Также этот показатель оказался на 8% выше, чем средняя заработная плата за весь прошлый год, которая немного превышала 39 тыс. руб., сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, благодаря росту зарплат бюджетников накануне выборов доходы населения увеличивались в феврале - апреле, но в мае-июне показатель вернулся к околонулевым темпам.

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06.08.2018 03:33 Мск | Денис Линов
05:33 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.03.2018 14:26 Мск
Топилин объяснил рост зарплат бюджетников "нормальным" исполнением "майских указов"








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В России зафиксирован рост средней зарплаты
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