В России зафиксирован рост средней зарплаты

В России выросла среднемесячная заработная плата.

Об итогах полугодия сообщили в Росстате. Показатель вырос до 42,5 тыс. руб. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда среднемесячная начисленная заработная плата составляла 38 тыс. руб.

Также этот показатель оказался на 8% выше, чем средняя заработная плата за весь прошлый год, которая немного превышала 39 тыс. руб., сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, благодаря росту зарплат бюджетников накануне выборов доходы населения увеличивались в феврале - апреле, но в мае-июне показатель вернулся к околонулевым темпам.