СМИ сообщили об армии клонов в КНДР

Британские СМИ заявили о работах по клонированию солдат для армии Северной Кореи.

Как пишет Daily Star, Ким Чен Ын планирует обзавестись таким образом супербойцами, которые станут беспрекословно выполнять любые его команды. На секретную программу клонирования, у истоков которой более 30 лет назад стоял еще дед Ким Чен Ына, потрачены миллиарды. По данным издания, уже появились первые конкретные результаты. Так, сотрудники британской разведки считают, что КНДР имеет опыт клонирования кошек, собак и лошадей, а также не менее 10 лет проводит эксперименты с человеческими эмбрионами. А по информации источников ЦРУ, в двух секретных лабораториях уже удалось клонировать человека. При этом северокорейскому лидеру интересно не только с целью пополнения армии послушными суперсолдатами и укрепления военной мощи. Ким Чен Ын также намерен создать копии своего отца, деда, других членов семьи и самого себя.

Как отмечает издание, работы по клонированию человека очень продвинуты на Корейском полуострове и, возможно, это единственная научная сфера, в которой КНДР может оказаться мировым лидером. При этом данные работы в Северной Корее засекречены, сообщает "Российская газета".