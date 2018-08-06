Появилось видео взрыва дрона во время выступления Мадуро

Взрыв беспилотника, который был использован для покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, попал на видео.

Запись появилась в Twitter оппозиционного венесуэльского политика Хулио Сесар Ривас. В ролике видно, как находящийся на высоте дрон взрывается в момент, когда Мадуро выступает с речью. Слышно, что после взрыва глава государства продолжает говорить.

Напомним, 4 августа в Венесуэле во время выступления главы государства Николаса Мадуро на площади прогремел взрыв - на кадрах, опубликованных телеканалом РЕН-ТВ видно, как через секунды после хлопка охрана Мадуро закрывает его щитами, а потом уводит со сцены.