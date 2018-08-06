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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
06.08.2018 02:06 Мск (04:06 Екб)
политика | За рубежом
Появилось видео взрыва дрона во время выступления Мадуро
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Николас Мадуро (2013) | Фото:ria.ru

Взрыв беспилотника, который был использован для покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, попал на видео.
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Запись появилась в Twitter оппозиционного венесуэльского политика Хулио Сесар Ривас. В ролике видно, как находящийся на высоте дрон взрывается в момент, когда Мадуро выступает с речью. Слышно, что после взрыва глава государства продолжает говорить.

Напомним, 4 августа в Венесуэле во время выступления главы государства Николаса Мадуро на площади прогремел взрыв - на кадрах, опубликованных телеканалом РЕН-ТВ видно, как через секунды после хлопка охрана Мадуро закрывает его щитами, а потом уводит со сцены.

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06.08.2018 02:06 Мск | Денис Линов
04:06 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.08.2018 14:48 Мск
В результате покушения на президента Венесуэлы пострадали семь человек

Ранее 05.08.2018 09:26 Мск
Мнения об инциденте в Венесуэле разошлись: покушение на Мадуро или взрыв газа?








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Появилось видео взрыва дрона во время выступления Мадуро
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