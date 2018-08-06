В Вологде ребенок сбежал из детсада

В Вологде годовалый ребенок сбежал из частного детского сада.

Камеры внешнего наблюдения зафиксировали, как мальчик выбегает из здания в одном подгузнике.

Сбежать воспитаннику дошкольного учреждения удалось во время тихого часа. Пропажу ребенка заметили, лишь спустя 10 минут. Воспитательница попыталась найти малыша самостоятельно, но вскоре отказалась от этой идеи и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Ребенка вскоре нашли, он не пострадал. Воспитательницу отстранили от рабы, сообщают "Известия".