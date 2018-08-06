Украинские СМИ "потеряли" Порошенко после крестного хода

Украинский президент Петр Порошенко неделю не появляется на работе, поскольку "не удержался от соблазна отдохнуть за границей".

Об этом пишет издание Страна.ua. Глава государства перестал появляться на рабочем месте после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата, приуроченного к 1030-летию Крещения Руси.

По данным источников издания, Порошенко может находиться либо в своих владениях в Испании, а по другой версии - на яхте в Средиземном море у берегов Сардинии. Также не исключено, что украинский президент решил отдохнуть в своей стране, но в условиях секретности, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в январе появилась информация о том, что новогодние каникулы Порошенко провел на Мальдивцах. На отдых он потратил $500 тыс.