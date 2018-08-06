Массовое ДТП на трассе Екатеринбург – Челябинск попало на видео

В интернете появилось видео автоаварии, которая произошла 4 августа на федеральной трассе М-5 "Урал".

Как сообщил один из участников ДТП, водитель легкового автомобиля Toyota "стоял или очень медленно ехал в левом ряду". Другие автомобилисты не сумели удержать безопасную дистанцию и своевременно скорректировать траектории своего движения.

В результате произошло столкновение Renault Duster, Toyota Corolla, Land Rover и Ford Kuga.

В автопроисшествии 32-летняя женщина получила серьезные травмы - она находилась на пассажирском сидении в Ford Kuga. Ее госпитализировали с переломом позвоночника, сообщают Вести.ru.

Напомним, на этой же трассе 5 августа микроавтобус врезался в фуру, погибли два человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.