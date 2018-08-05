Администрация Сочи объяснила отсутствие решеток на ливневке, в которой утонул ребенок

Администрация Сочи, где 3 августа утонул маленький мальчик, объяснила отсутствие решеток на ливневой канализации.

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Как ранее сообщало Накануне.RU, ребенок упал в ливневую канаву - его бабушка прыгнула за ним, однако внука унесло течением в море - там его и нашли спасатели без признаков жизни.

В мэрии говорят, что такие канавы проложены еще в 60-х годах прошлого века и никаких решеток на них нет специально.

"Эти сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решёток не предусмотрено проектом. Поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решётки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей. Эти гидротехнические сооружения на протяжении более полувека зарекомендовали себя как единственно эффективный метод приёма дождевых вод в горном посёлке. Отсутствие таковых может привести к затоплению, либо смыву жилых домов и хозяйственных построек", - говорится на сайте администрации Сочи.

В мэрии также отметили, что бабушка с внуком жили в гостинице неподалеку и женщина знала о наличии ливневой канавы.

Сегодня за телом мальчика приехал его отец и они улетели на родину в Татарстан.