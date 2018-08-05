"Подозреваемый задержан, проводится проверка". В полиции прокомментировали стрельбу на курганской свадьбе

В Кургане задержали подозреваемого в стрельбе в кафе "Ассоль".

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел вечером 4 августа во время свадьбы - пьяные гости начали "разборки" со словесного конфликта, который позже перерос в стрельбу. Ранен был один человек, ему оказали помощь в городском травмпункте и отпустили домой - ранение оказалось несерьезным.

Сам нападавший убежал как только услышал, что свидетели перестрелки вызвали полицию.

"Мужчину задержали утром 5 августа. Сейчас он находится в городском отделе полиции №4. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что, возможно, стрелявший является сотрудником полиции, так как с собой у него оказался пистолет. В правоохранительных органах эту информацию официально опровергли.

"Он не является сотрудником органов внутренних дел", - добавили в пресс- службе.