Украинский министр рассказал о борьбе с действиями России в Азовском море

Украина создала целую коалицию стран против России в ответ на остановки и досмотры судов в Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

По его данным, в порты Мариуполя и Бердянска уже стало заходить на 10% меньше судов, а убытки несет не только Украина, но и иностранные судовладельцы.

"Это убытки каждого конкретного государства ЕС, которое перевозит грузы через Мариуполь и Бердянск. Потому что время такого простоя судна - это несколько тысяч долларов", - сказал Омелян.

Он также заявил, что с Россией можно говорить только языком оружия или языком санкций.

"Сейчас прорабатываются различные сценарии противодействия России, вплоть до ограничения заходов в российские порты судов с европейской регистрацией", - сказал украинский министр.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Киеве возмущены, что Россия останавливает суда в Азовском море уже почти у украинского берега. Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк обещал в кратчайший срок сформировать единую позицию Украины. При этом замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль неожиданно признала, что сами остановки и досмотры судов полностью соответствуют международному праву, а от капитанов и судовладельцев жалоб нет.