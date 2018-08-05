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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Украинский министр рассказал о борьбе с действиями России в Азовском море
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Приднестровье, юго-восточная автономия, Украина, Крым, Россия, Одесса, Херсон, Николаев (2014) | Фото:

Украина создала целую коалицию стран против России в ответ на остановки и досмотры судов в Азовском море и Керченском проливе. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
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По его данным, в порты Мариуполя и Бердянска уже стало заходить на 10% меньше судов, а убытки несет не только Украина, но и иностранные судовладельцы.

"Это убытки каждого конкретного государства ЕС, которое перевозит грузы через Мариуполь и Бердянск. Потому что время такого простоя судна - это несколько тысяч долларов", - сказал Омелян.

Он также заявил, что с Россией можно говорить только языком оружия или языком санкций.

"Сейчас прорабатываются различные сценарии противодействия России, вплоть до ограничения заходов в российские порты судов с европейской регистрацией", - сказал украинский министр.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Киеве возмущены, что Россия останавливает суда в Азовском море уже почти у украинского берега. Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк обещал в кратчайший срок сформировать единую позицию Украины. При этом замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль неожиданно признала, что сами остановки и досмотры судов полностью соответствуют международному праву, а от капитанов и судовладельцев жалоб нет.

Другие новости по темам: Украина, Азовское море, Мариуполь, Бердянск, порт
05.08.2018 16:05 Мск | Евгений Чернышёв
18:05 Екб

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Украинский министр рассказал о борьбе с действиями России в Азовском море
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