"Перепились все, как скоты!" В Кургане в кафе "Ассоль" во время свадьбы расстреляли гостей

В Кургане в кафе "Ассоль" в 5 микрорайоне Заозерного на свадьбе один из гостей открыл стрельбу прямо в банкетном зале, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел вечером 4 августа.

Сообщается о нескольких раненых, однако никаких официальных комментариев от пресс-службы УМВД России по Курганской области пока нет.

Как сообщил Накануне.RU один из сотрудников заведения, стрельба началась после словесного конфликта между двумя мужчинами - один достал пистолет и начал стрелять.

"Они перепились все, как скоты. Мы спрятались все (сотрудники заведения - прим. ред.), а стрелявший мужчина скрылся", - рассказал собеседник.

На место выезжали сотрудники полиции. Отмечается, что стрелявший уже задержан.

Более подробная информация будет известна позже.