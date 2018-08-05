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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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"Перепились все, как скоты!" В Кургане в кафе "Ассоль" во время свадьбы расстреляли гостей
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Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ptzgovorit.ru

В Кургане в кафе "Ассоль" в 5 микрорайоне Заозерного на свадьбе один из гостей открыл стрельбу прямо в банкетном зале, передает корреспондент Накануне.RU.
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Инцидент произошел вечером 4 августа.

Сообщается о нескольких раненых, однако никаких официальных комментариев от пресс-службы УМВД России по Курганской области пока нет.

Как сообщил Накануне.RU один из сотрудников заведения, стрельба началась после словесного конфликта между двумя мужчинами - один достал пистолет и начал стрелять.

"Они перепились все, как скоты. Мы спрятались все (сотрудники заведения - прим. ред.), а стрелявший мужчина скрылся", - рассказал собеседник.

На место выезжали сотрудники полиции. Отмечается, что стрелявший уже задержан.

Более подробная информация будет известна позже.



Развитие сюжета: Ранее 05.08.2018 16:17 Мск
"Подозреваемый задержан, проводится проверка". В полиции прокомментировали стрельбу на курганской свадьбе, где ранили нескольких гостей

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05.08.2018 15:06 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
17:06 Екб

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"Перепились все, как скоты!" В Кургане в кафе "Ассоль" во время свадьбы расстреляли гостей
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