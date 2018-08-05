В результате покушения на президента Венесуэлы пострадали семь человек

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя инцидент со взрывом на проспекте Боливара местным СМИ, отметил, что прошли уже первые задержания подозреваемых - судя по заявлениям главы страны, инцидент все-таки квалифицируют как теракт.

Как ранее сообщало Накануне.RU, местные пожарные сначала рассказали, что во время выступления Мадуро в соседнем доме взорвался газовый баллон. Однако после этого министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне, где находился Мадуро, попытались подлететь несколько аппаратов со взрывчаткой.

Также сообщается, что в результате взрыва пострадали семь человек.

Мадуро обвинил в организации покушения правые силы при поддержке президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, который категорически открестился от подобных обвинений.

В Москве уже прокомментировали покушение, призвав решать политические разногласия без использования террористических методов.