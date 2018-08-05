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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
05.08.2018 14:48 Мск (16:48 Екб)
происшествия | За рубежом
В результате покушения на президента Венесуэлы пострадали семь человек
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Николас Мадуро (2013) | Фото:ria.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя инцидент со взрывом на проспекте Боливара местным СМИ, отметил, что прошли уже первые задержания подозреваемых - судя по заявлениям главы страны, инцидент все-таки квалифицируют как теракт.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, местные пожарные сначала рассказали, что во время выступления Мадуро в соседнем доме взорвался газовый баллон. Однако после этого министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне, где находился Мадуро, попытались подлететь несколько аппаратов со взрывчаткой.

Также сообщается, что в результате взрыва пострадали семь человек.

Мадуро обвинил в организации покушения правые силы при поддержке президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, который категорически открестился от подобных обвинений.

В Москве уже прокомментировали покушение, призвав решать политические разногласия без использования террористических методов.

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05.08.2018 14:48 Мск | Венесуэла | Михаил Белокрылов
16:48 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.08.2018 09:26 Мск
Мнения об инциденте в Венесуэле разошлись: покушение на Мадуро или взрыв газа?








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В результате покушения на президента Венесуэлы пострадали семь человек
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