Четыре человека погибли в аварии с двумя "Жигулями" в Краснодарском крае

На трассе "Краснодар - Кропоткин" в дорожной аварии погибли четыре человека.

ДТП произошло днем 5 августа, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Динском районе лоб в лоб столкнулись "ВАЗ-2115" и "ВАЗ-2110" - помимо погибших, еще один человек пострадал и с травмами доставлен в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.