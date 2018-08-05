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03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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"Мы за него 300 лет воевали". Гарик Сукачев отреагировал на предложение Макаревича купить Крым
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Гарик Сукачев (2012) | Фото:fuzz-magazine.ru

Известный российский певец Гарик Сукачев в интервью телеканалу "Москва 24" прокомментировал предложение другого артиста Андрея Макаревича к российским властям купить Крым.
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По мнению Сукачева, Крым - российская территория.

"Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым наш. Мы за него 300 лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители. Миллионы людей положили за него свою жизнь", - сказал Сукачев.

Ранее Макаревич в эфире "Эха Москвы" заявил, что России в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом.

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05.08.2018 14:06 Мск | Михаил Белокрылов
16:06 Екб

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"Мы за него 300 лет воевали". Гарик Сукачев отреагировал на предложение Макаревича купить Крым
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