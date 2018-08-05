"Мы за него 300 лет воевали". Гарик Сукачев отреагировал на предложение Макаревича купить Крым

Известный российский певец Гарик Сукачев в интервью телеканалу "Москва 24" прокомментировал предложение другого артиста Андрея Макаревича к российским властям купить Крым.

По мнению Сукачева, Крым - российская территория.

"Что поддерживать-то мне? Позицию Андрея Макаревича, что Крым не наш? Крым наш. Мы за него 300 лет воевали. Наши матросы, солдаты, мирные жители. Миллионы людей положили за него свою жизнь", - сказал Сукачев.

Ранее Макаревич в эфире "Эха Москвы" заявил, что России в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом.