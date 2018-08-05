В Сочи нашли тело 4-летней девочки, которую смыло течением реки

В Черном море найдено тело 4-летней девочки, которую унесло течением в пятницу 3 августа на реке Пластунка.

Тело найдено в 11.30 в 500 метрах от берега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В пятницу четверо отдыхающих - мужчина, женщина, 16-летний подросток и 4 -летняя девочка - решили перейти вброд реку. Однако течение оказалось настолько сильным, что смыло людей. Женщина смогла самостоятельно выбраться на берег и вызвать спасателей. Мужчину нашли с травмой головы, его доставили в больницу. Тело 16-летнего подростка обнаружили утром 4 августа в русле реки в районе Водозабора.