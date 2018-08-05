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"Будем голодать!" В Екатеринбурге на митинг пайщиков пятой очереди ЖК "Новый Уктус" пришло около 60 человек
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ЖК &quot;Новый Уктус&quot; (2018) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Пайщики пятой очереди ЖК "Новый Уктус" в Екатеринбурге 5 августа вышли на митинг, требуя как можно скорее выдать им ключи от законных квартир.
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На мероприятие пришло около 60 человек.

"Мы все единогласно приняли резолюцию, подписали ее, она будет направлена на имя президента России", - сообщила Накануне.RU организатор митинга Марина Румянцева.

Напомним, речь идет о жилом комплексе, застройщиком которого ранее была компания местного депутата-"единоросса" Игоря Плаксина - "Уралэнергостройкомплекс". Против этой компании возбудили несколько уголовных дел по статье "мошенничество", а стройку передали новому застройщику -ГК "ТЭН".

На период выборов людям обещали, что дом будет достроен уже к концу этого года, однако сейчас Минстрой заявил, что строительство продлится до июля 2019 года.

Пайщики сообщили, что если требования сегодняшнего митинга не будут удовлетворены, они начнут голодать.

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05.08.2018 13:30 Мск | Екатеринбург | Михаил Белокрылов
15:30 Екб

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"Будем голодать!" В Екатеринбурге на митинг пайщиков пятой очереди ЖК "Новый Уктус" пришло около 60 человек
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