"Будем голодать!" В Екатеринбурге на митинг пайщиков пятой очереди ЖК "Новый Уктус" пришло около 60 человек

Пайщики пятой очереди ЖК "Новый Уктус" в Екатеринбурге 5 августа вышли на митинг, требуя как можно скорее выдать им ключи от законных квартир.

На мероприятие пришло около 60 человек.

"Мы все единогласно приняли резолюцию, подписали ее, она будет направлена на имя президента России", - сообщила Накануне.RU организатор митинга Марина Румянцева.

Напомним, речь идет о жилом комплексе, застройщиком которого ранее была компания местного депутата-"единоросса" Игоря Плаксина - "Уралэнергостройкомплекс". Против этой компании возбудили несколько уголовных дел по статье "мошенничество", а стройку передали новому застройщику -ГК "ТЭН".

На период выборов людям обещали, что дом будет достроен уже к концу этого года, однако сейчас Минстрой заявил, что строительство продлится до июля 2019 года.

Пайщики сообщили, что если требования сегодняшнего митинга не будут удовлетворены, они начнут голодать.