Со дна пруда на Южном Урале достали разрушенный памятник Иосифу Сталину

В Кусе активисты движения "Суть времени" достали со дна городского пруда разрушенный памятник Иосифу Сталину.

Обнаружил монумент местный фотограф Андрей Парфенов, позже к делу подключились местные активисты "Суть времени".

Из городского пруда была спущена вся вода перед капитальным ремонтом плотины - после этого на оголившемся дне стали видны фрагменты памятника Сталину, которые и сфотографировал Парфенов, об этом сообщает информационное агентство "Красная весна".

Сначала достали верхнюю часть памятника и другие фрагменты, в данный момент ищут правую руку и нижнюю часть монумента.

Активисты "Суть времени" говорят, что после того, как найдут все фрагменты, разрушенный памятник будет восстановлен.