В Новосибирской области пожар унес жизни женщины и троих ее детей

В Новосибирской области в пожаре погибла женщина и трое ее маленьких детей.

Трагедия произошла ночью 5 августа в деревне Новорозино, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Новосибирской области.

Муж женщины проснулся от запаха дыма, который проникал из веранды в дом. Он схватил своего маленького сына и вынес его через окно на улицу. Он пытался вернуться в дом за женой и еще тремя детьми, однако пройти в помещение не позволило сильное горение.

"Мужчина с ребенком доставлен в больницу для оказания необходимой помощи", - добавили в СК.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Причина возгорания пока неизвестна.