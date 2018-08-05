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03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
05.08.2018 11:13 Мск (13:13 Екб)
общество | Курганская область
После "похорон" водоснабжения в Кургане заявили, что не станут планово отключать горячую воду
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кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

В "Курганской генерирующей компании" заявили, что не прервут подачу горячей воды в дома горожан, как это планировалось сделать ранее.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 3 августа (в этот день планировали на 10 суток отключить весь Курган от горячего водоснабжения - прим. ред.) к офису "Курганской генерирующей компании" на улице Невежина неизвестные принесли похоронный венок с надписью "Горячая вода. Помним. Любим. Скорбим".

Как отметили в КГК, специалисты компании на 2 недели раньше планового срока завершили мероприятия по схеме разводки магистральных сетей - они закольцевали первичные тепломагистрали и смонтировали секционирующие задвижки - тем самым, отключение горячей воды не понадобилось.

Однако сейчас курганская ТЭЦ-1 все же находится в стадии плановой остановки.

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05.08.2018 11:13 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
13:13 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2018 10:45 Мск
"Горячая вода. Помним. Любим. Скорбим". К офису курганской компании Бикова принесли похоронный венок








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После "похорон" водоснабжения в Кургане заявили, что не станут планово отключать горячую воду
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