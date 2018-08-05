После "похорон" водоснабжения в Кургане заявили, что не станут планово отключать горячую воду

В "Курганской генерирующей компании" заявили, что не прервут подачу горячей воды в дома горожан, как это планировалось сделать ранее.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 3 августа (в этот день планировали на 10 суток отключить весь Курган от горячего водоснабжения - прим. ред.) к офису "Курганской генерирующей компании" на улице Невежина неизвестные принесли похоронный венок с надписью "Горячая вода. Помним. Любим. Скорбим".

Как отметили в КГК, специалисты компании на 2 недели раньше планового срока завершили мероприятия по схеме разводки магистральных сетей - они закольцевали первичные тепломагистрали и смонтировали секционирующие задвижки - тем самым, отключение горячей воды не понадобилось.

Однако сейчас курганская ТЭЦ-1 все же находится в стадии плановой остановки.