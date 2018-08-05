СКР назначил судмедэкспертизу тел погибших в ЦАР российских журналистов

Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Тела погибших доставлены в Россию, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Родственники погибших признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела", - добавили в ведомстве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в МИД РФ заявили, что целью нападения на российских журналистов в Центральноафриканской Республике было ограбление.

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах".

Ранее в МИД рассказали, что российские журналисты, погибшие в Африке, поехали туда под видом туристов. При себе у них были просроченные пресс-карты.

Ранее местное СМИ сообщило о похищении и допросе россиян перед убийством. В МИД России эту информацию не подтвердили.