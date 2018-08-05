В США назвали безнадежным назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол в своем Twitter назвал назначение актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям безнадежным.

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Как ранее сообщало Накануне.RU, Сигал будет содействовать дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

Как написал Макфол, такое назначение может стать "интересным".

"Теперь Сигал стал российским гражданином? Это будет "интересно": Россия назначила Стивена Сигала спецпредставителем по улучшению отношений с Америкой", - написал Макфол. Позже он разместил еще один твит с одним словом: "Безнадежно".