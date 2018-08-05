Рамзан Кадыров назвал убийцу полковника Буданова невиновным

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, приехав на похороны убийцы полковника Буданова Юсупа Темерханова, назвал его невиновным, об этом пишут местные СМИ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 августа Темерханов умер в городской больнице Омска от хронического тяжелого заболевания.

Темерханова похоронили на кладбище в родовом селении Гелдаган.

По словам Кадырова, который выступил на похоронах, на сегодняшний день имеются веские доказательства непричастности Темирханова к убийству полковника Юрия Буданова.

"Я считаю Темерханова жертвой", - добавил Кадыров.

Напомним, Юрий Буданов был убит в 2011 году. В мае 2013 года Мосгорсуд приговорил Юсупа Темерханова к 15 годам лишения свободы.