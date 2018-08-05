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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
05.08.2018 09:26 Мск (11:26 Екб)
происшествия | За рубежом
Мнения об инциденте в Венесуэле разошлись: покушение на Мадуро или взрыв газа?
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Николас Мадуро (2013) | Фото:ria.ru

В субботу 4 августа в Венесуэле во время выступления главы государства Николаса Мадуро на площади прогремел взрыв - на кадрах, опубликованных телеканалом РЕН-ТВ видно, как через секунды после хлопка охрана Мадуро закрывает его щитами, а потом уводит со сцены. Первые сообщения после инцидента пестрят заголовками - "совершено покушение на Мадуро".
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Однако, как пишет агентство Associated Press, никакого покушения не было - в рядом стоящем здании взлетел на воздух газовый баллон, такую информацию рассказали представители пожарной службы Венесуэлы. Позже отмечалось, что есть фото, на котором видно как из окна здания идет дым.

Официально министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на Николаса Мадуро было совершено покушение при помощи нескольких беспилотников со взрывчаткой.

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05.08.2018 09:26 Мск | Венесуэла | Михаил Белокрылов
11:26 Екб

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Мнения об инциденте в Венесуэле разошлись: покушение на Мадуро или взрыв газа?
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