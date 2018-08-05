Мнения об инциденте в Венесуэле разошлись: покушение на Мадуро или взрыв газа?

В субботу 4 августа в Венесуэле во время выступления главы государства Николаса Мадуро на площади прогремел взрыв - на кадрах, опубликованных телеканалом РЕН-ТВ видно, как через секунды после хлопка охрана Мадуро закрывает его щитами, а потом уводит со сцены. Первые сообщения после инцидента пестрят заголовками - "совершено покушение на Мадуро".

Однако, как пишет агентство Associated Press, никакого покушения не было - в рядом стоящем здании взлетел на воздух газовый баллон, такую информацию рассказали представители пожарной службы Венесуэлы. Позже отмечалось, что есть фото, на котором видно как из окна здания идет дым.

Официально министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на Николаса Мадуро было совершено покушение при помощи нескольких беспилотников со взрывчаткой.