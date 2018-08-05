На Южном Урале на трассе микроавтобус врезался в фуру: двое погибли, семеро пострадали

На трассе М-5 в Челябинской области микроавтобус врезался в фуру, погибли два человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло на 1557 километре федеральной автотрассы в Ашинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент известно, что водитель микроавтобуса "ИВЕКО" 1985 года рождения столкнулся с впереди идущим грузовиком "MAN". В результате аварии смертельные травмы получил водитель микроавтобуса и пассажир - мужчина 1986 года рождения.

"Среди пострадавших - 17-летняя девушка. В зависимости от характера полученных травм пострадавшие доставлялись в реанимацию и хирургию. Двоим назначено амбулаторное лечение", - отметили в МВД.

Сейчас полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.