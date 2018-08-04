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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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"Армату" на УВЗ считают уникальной. А о массовости никто никогда и не говорил.
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RAE-2015, Т-14 &quot;Армата&quot; (2015) | Фото: Накануне.RU

После заявления вице-премьера Юрия Борисова о том, что сейчас нет необходимости оснащать ВС России большим количеством такой дорогой техники, как "Армата" или БТР "Бумеранг", поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность, в СМИ появилось немало комментариев, предрекающих всяческие неприятности УВЗ.На самом "Уралвагонзаводе", наоборот, не видят проблемы.

танк армата(2015)|Фото: Накануне.ru

"Самое главное слово в заявлении вице-премьера Юрия Борисова "массовая закупка",- говорит советник гендиректора УВЗ Дмитрий Калениченко.

"О массовости никто никогда и не говорил. Армата - уникальная, эксклюзивная машина, на данный момент превосходящая все аналоги в мире. Однако, для людей служивших, не станет открытием, что такая наука, как военная тактика, диктует свои требования к многообразию вооружения с различными тактико-техническими характеристиками на конкретном театре военных действий", - поясняет Дмитрий Калениченко.

Стоит отметить, что УВЗ вообще работает в интересах Министерства обороны и своей техникой укрепляет обороноспособность страны, являясь одним из крупнейших поставщиков военной техники для сухопутных войск.

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04.08.2018 15:13 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:13 Екб

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"Армату" на УВЗ считают уникальной. А о массовости никто никогда и не говорил.
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