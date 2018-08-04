"Армату" на УВЗ считают уникальной. А о массовости никто никогда и не говорил.

После заявления вице-премьера Юрия Борисова о том, что сейчас нет необходимости оснащать ВС России большим количеством такой дорогой техники, как "Армата" или БТР "Бумеранг", поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность, в СМИ появилось немало комментариев, предрекающих всяческие неприятности УВЗ.На самом "Уралвагонзаводе", наоборот, не видят проблемы.

"Самое главное слово в заявлении вице-премьера Юрия Борисова "массовая закупка",- говорит советник гендиректора УВЗ Дмитрий Калениченко.

"О массовости никто никогда и не говорил. Армата - уникальная, эксклюзивная машина, на данный момент превосходящая все аналоги в мире. Однако, для людей служивших, не станет открытием, что такая наука, как военная тактика, диктует свои требования к многообразию вооружения с различными тактико-техническими характеристиками на конкретном театре военных действий", - поясняет Дмитрий Калениченко.

Стоит отметить, что УВЗ вообще работает в интересах Министерства обороны и своей техникой укрепляет обороноспособность страны, являясь одним из крупнейших поставщиков военной техники для сухопутных войск.