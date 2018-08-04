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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
04.08.2018 21:42 Мск (23:42 Екб)
происшествия | Приволжский ФО
"Неудовлетворительное техническое состояние": ПАЗ назвал причину ДТП с пассажирским автобусом в Прикамье
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Трасса Красновишерск - Вая перевернулся автобус (2018) | Фото: 59.мвд.рф

Пассажирский автобус, который съехал в кювет на трассе Красновишерск – Вая, не проходил плановое сервисное обслуживание и, вероятно, находился в неудовлетворительном техническом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Павловского автобусного завода (ПАЗ).

Напомним, утром 3 августа автобус с 27 пассажирами съехал в кювет на 30 км трассы Красновишерск – Вая. По версии следствия, при движении на затяжном подъеме на горе Хитрая у автобуса неожиданно заглох двигатель и по неизвестной причине отказали тормоза. В результате он скатился по дороге вниз и столкнулся с деревом.

Специалисты Павловского автобусного завода изучили обстоятельства аварии с участием автобуса ПАЗ на трассе Красновишерск-Вая и сообщили, что при технически исправном транспортном средстве и грамотных действиях водителя остановка двигателя и отказ тормозов одновременно произойти не могут.

"По итогам расследования выяснилось, что автобус ПАЗ 2008 года выпуска обслуживание в сервисной сети Павловского завода не проходил, ремонт автобуса проводился собственными силами эксплуатирующей организации. Скорее всего, автобус уже выработал свой ресурс и находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Своевременное плановое и ежедневное сервисное обслуживание автобус не проходил. Павловский автобусный завод обращает внимание на то, что запас прочности конструкции автобусов в возрасте 10 лет и старше, а именно такой автобус попал в ДТП, снижается в 1,5 – 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. Кроме того, старые автобусы, независимо от марки и производителя, не соответствуют современным нормам безопасности", - сообщили в пресс-службе завода.

Трасса Красновишерск - Вая перевернулся автобус(2018)|Фото: 59.мвд.рф

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04.08.2018 21:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
23:42 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2018 12:50 Мск
Причина вылета пассажирского ПАЗа в кювет в Прикамье - отказ тормозов и заглохший двигатель

Ранее 03.08.2018 09:20 Мск
На трассе в Прикамье съехал в кювет автобус, пострадали семь пассажиров








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"Неудовлетворительное техническое состояние": ПАЗ назвал причину ДТП с пассажирским автобусом в Прикамье
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