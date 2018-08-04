"Неудовлетворительное техническое состояние": ПАЗ назвал причину ДТП с пассажирским автобусом в Прикамье

Пассажирский автобус, который съехал в кювет на трассе Красновишерск – Вая, не проходил плановое сервисное обслуживание и, вероятно, находился в неудовлетворительном техническом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Павловского автобусного завода (ПАЗ).

Напомним, утром 3 августа автобус с 27 пассажирами съехал в кювет на 30 км трассы Красновишерск – Вая. По версии следствия, при движении на затяжном подъеме на горе Хитрая у автобуса неожиданно заглох двигатель и по неизвестной причине отказали тормоза. В результате он скатился по дороге вниз и столкнулся с деревом.

Специалисты Павловского автобусного завода изучили обстоятельства аварии с участием автобуса ПАЗ на трассе Красновишерск-Вая и сообщили, что при технически исправном транспортном средстве и грамотных действиях водителя остановка двигателя и отказ тормозов одновременно произойти не могут.

"По итогам расследования выяснилось, что автобус ПАЗ 2008 года выпуска обслуживание в сервисной сети Павловского завода не проходил, ремонт автобуса проводился собственными силами эксплуатирующей организации. Скорее всего, автобус уже выработал свой ресурс и находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Своевременное плановое и ежедневное сервисное обслуживание автобус не проходил. Павловский автобусный завод обращает внимание на то, что запас прочности конструкции автобусов в возрасте 10 лет и старше, а именно такой автобус попал в ДТП, снижается в 1,5 – 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. Кроме того, старые автобусы, независимо от марки и производителя, не соответствуют современным нормам безопасности", - сообщили в пресс-службе завода.