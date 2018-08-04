Стивен Сигал стал специальным представителем МИД России

Получивший российское гражданство американский актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщается на странице дипломатического ведомства на "Фейсбуке", передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из сообщения, Сигал будет содействовать дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

"Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - говорится в посте МИДа.

Актер поблагодарил МИД за доверие.

"У меня всегда были очень сильные стремления сделать всё возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен!" — говорится в сообщении Сигала, поступившем в RT.

Напомним, родившийся в США актер Стивен Сигал получил гражданство РФ в 2016 г.